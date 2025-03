NBA, Steve Kerr diventa l’allenatore più vincente nella storia di Golden State

Steve Kerr ha stabilito un nuovo primato nella storia dei Golden State Warriors come allenatore più vincente di sempre per la franchigia californiana. L’impresa è stata sottolineata da diverse testate statunitensi, fra cui ESPN e The Athletic, che hanno evidenziato l’impatto determinante di Kerr sulla costruzione di una vera e propria dinastia nella Baia.

Arrivato nel 2014, l’ex tiratore dei Chicago Bulls ha immediatamente introdotto un sistema di gioco fluido e veloce, puntando in modo marcato sul tiro da tre punti e sulla continua circolazione di palla. Questo approccio moderno, spesso definito “pace-and-space”, ha permesso alla squadra di battere numerosi record e di aggiudicarsi diversi titoli NBA nel corso dell’ultima decade.

Una partita dopo lo storico traguardo di 4.000 triple realizzate Stephen Curry in NBA, è toccato a Steve Kerr scrivere la storia della franchigia. Grazie alla vittoria della sua squadra sui Knicks ieri sera, l’allenatore degli Warriors ha raggiunto la 558a vittoria in carriera, in 860 partite. Uno in più rispetto alla leggenda Al Attles, che deteneva finora il record di franchigia (con 1.075 partite). Quest’ultimo, scomparso nell’agosto del 1983 , era soprannominato “Mr. Warrior” per i suoi 60 anni trascorsi nella franchigia come giocatore, allenatore (dal 1969 al 1983), direttore generale e ambasciatore. È stato alla guida degli Warriors in particolare nel 1975, anno del primo titolo della franchigia a Golden State e l’ultimo prima della dinastia di Stephen Curry.

Queste le parole di coach Kerr al termine della partita contro New York:

“È stato un momento fantastico ricevere la palla della vittoria dalle mani della famiglia Attles. È stato davvero meraviglioso essere onorati della loro presenza, è ovvio che Al Attles sarà per sempre Mr. Warriors. Il record è una cosa fantastica. È un po’ surreale pensare che sia accaduto, ma è un riflesso della forza della nostra franchigia, della nostra organizzazione e del nostro livello di talento negli ultimi 11 anni, da quando sono qui.”

Tra le altre cose, Kerr ha ricevuto i complimenti anche da coach Phil Jackson, suo mentore ai tempi dei Bulls. A questo punto, l’allenatore degli Warriors ha ancora molta strada da fare per raggiungere lo stesso Jackson, tra gli allenatori di maggior successo della storia con 1.155 vittorie. Kerr occupa il 29° posto in una classifica ampiamente dominata da Gregg Popovich (1.415 vittorie). D’altro canto, in termini di percentuale di successo, Steve Kerr è nella Top 15 nella stagione regolare e soprattutto occupa il primo posto nei playoff (71%).

