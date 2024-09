NBA, i Clippers ritrovano Kawhi Leonard. Lue: “Sarà in forma per inizio stagione”

Siamo alla stagione della ricostruzione per i Los Angeles Clippers. La franchigia californiana, dopo aver perso Kawhi Leonard – il quale ha firmato con i Philadelphia 76ers – deve assolutamente recuperare fisicamente Kawhi Leonard. La stella ex Toronto, peraltro, nello scorso training camp con Team USA ha rilevato ulteriori problemi al ginocchio che l’hanno obbligato a dare forfait alla spedizione (vincente) alle Olimpiadi di Tokyo 2024.

Una esigenza, quella dei Clippers, di recuperare Kawhi prima dell’inizio della prossima regular season NBA di fine ottobre. Anche coach Tyronn Lue si è detto fiducioso di poter avere la sua stella nelle migliori condizioni possibili:

“Ci parliamo spessissimo, sta bene e ci sarà per l’inizio del training camp. Quando si perde un giocatore del calibro di Paul George, tutti tendono subito a pensare che la squadra non sia più competitiva: per me questa è una motivazione ulteriore per provare a smentire gli scettici”.