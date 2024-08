La storia d’amore tra Steph Curry e i Golden State Warriors è destinata a continuare: l’eroe olimpico, infatti, ha prolungato di un anno il suo contratto con la franchigia giallo-blu. Rinnovo a cifre record che fanno del numero 30 uno dei giocatori più pagati nella storia NBA.

Golden State Warriors star Stephen Curry has agreed on a one-year, $62.6 million extension that’ll keep him under contract through the 2026-2027 season, his agent Jeff Austin of Octagon tells ESPN. pic.twitter.com/XdxeevrbIC

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 29, 2024