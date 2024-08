Mercato NBA, T.J. McConnell estende il contratto con gli Indiana Pacers

Il contratto di T.J. McConnell per la stagione NBA 2024-2025 con gli Indiana Pacers è pienamente garantito dalla data successiva al Draft NBA per un totale di 9.3 milioni di dollari. All’annata al via in autunno se ne aggiungono altre quattro in virtù dell’estensione i cui dettagli (45 milioni nel quadriennio) sono stati anticipati ad Adrian Wojnarowski, insider ESPN, dai rappresentanti del giocatore. Come ricorda Wojnarowski, peraltro, McConnell è reduce da una stagione NBA nel corso della quale ha aggiornato i propri career-high per media punti sia in regular season sia durante i Playoff (rispettivamente 10.2 e 11.8 a partita).

Indiana Pacers guard T.J. McConnell has agreed on a four-year, $45 million extension, Mark Bartelstein and Andy Shiffman of @PrioritySports tell ESPN. Deal takes total worth of McConnell’s contract to $54M over five years. pic.twitter.com/knBuakvOzt — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 30, 2024

Leggi anche:

Kevin Huerter su DeRozan: “È il salto di qualità che aspettavamo”

Mercato NBA, Steph Curry rinnova con Golden State

La sfida di Ty Lue alla NBA: “I Clippers dimostreranno a tutti che si sbagliano”