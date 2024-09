NBA, LeBron James sicuro: “Potrei vincere una medaglia olimpica in altri 2 sport”

LeBron James, reduce dalla sua terza medaglia d’oro con Team USA alle Olimpiadi di Parigi del 2024, ha recentemente fatto notizia con un’audace affermazione al podcast “The Shop”. La superstar dei Los Angeles Lakers ha espresso fiducia nel fatto che la sua abilità atletica potrebbe estendersi oltre il campo della pallacanestro, suggerendo che potrebbe vincere una medaglia nel salto in alto e nel salto in lungo con un’adeguata preparazione:

“Forse potrei competere nel salto in lungo. Penso che potrei fare il salto in lungo, forse, o il salto in alto se mi dai un po’ di tempo per imparare la tecnica. Ho bisogno di circa sei mesi, otto mesi, o qualsiasi cosa, di preparazione per arrivare bene all’appuntamento.”