NBA, i Lakers annunciano il loro coaching staff

Una catena è forte quanto il suo anelo più debole. JJ Redick, a una manciata di mesi dal suo esordio assoluto sulla panchina dei Los Angeles Lakers, lo sa benissimo. Da qui – forse – la scelta di uno staff fatto di esperti lupi di mare della NBA ma anche di giovani volenterosi di portare una ventata di aria fresca in casa gialloviola. Ora i nomi degli aiuto-allenatori di Redick sono ufficiali: Nate McMillan, Scott Brooks, Bob Beyer, Greg St. Jean, Lindsey Harding e Beau Levesque.

OFFICIAL: Coaching staff is set. pic.twitter.com/N3PsVK2z6c — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 5, 2024

“Attraverso un processo intenzionale e approfondito, abbiamo riunito uno staff di allenatori esperto, diversificato e dedicato. Le aspettative sono chiare e io e il mio staff ci impegniamo a fare tutto il necessario per garantire il successo ai massimi livelli”.

Anni e anni da giocatore, poi anni e anni sulle panchine. McMillan si unisce allo staff di Redick dopo aver ricoperto il ruolo di head coach degli Atlanta Hawks (2021-23), degli Indiana Pacers (2016-2020), dei Portland Trail-Blazers (2005-20012) e dei Seattle SuperSonics (2000-2005). Ha portato le sue franchigie per 11 volte alla postseason, e in regular season ha mantenuto un record di 760-668 (.532) come allenatore capo. Insomma, di esperienza ne ha da vendere.

Così come Brooks, un veterano di 12 anni delle panchine della lega con un record complessivo di 521-414 (.557). Prima delle ultime tre stagioni come assistente ai Portland Trail-Blazers, Brooks lo ricordiamo head coach dei Washington Wizards (2016-2021) e soprattutto degli Oklahoma City Thunder (2008-2015). Con questi ultimi nel 2010 ha vinto il premio di Coach of The Year.

Gli altri nomi sono sicuramente meno conosciuti. Beyer nelle ultime stagioni ha lavorato come assistente allenatore degli Charlotte Hornets. Prima di questi, esperienze a New Orleans, Sacramento, Oklahoma City, Detroit, Golden State, Orlando e Toronto. St. Jean torna ai Lakers dopo averci già ricoperto il ruolo di allenatore per lo sviluppo dei giocatori nel biennio 2019-21. Arriva da una doppia esperienza di aiuto-allenatore con i Phoenix Suns e con i Dallas Mavericks.

Harding diventa la prima assistente donna nella storia dei Lakers. Ex prima scelta assoluta al WNBA draft nonché protagonista per dieci stagioni della lega fermminile, è stata prelevata da Redick dopo un’ottima esperienza come capo allenatrice degli Stockton Kings. Esperienza che le è valsa il premio di G League Coach of The Year 2023-24. Ha già lavorato come assistente allo sviluppo dei giocatori ai Sacramento Kings e ai Philadelphia 76ers. Levesque ha trascorso le precedenti quattro stagioni come coordinatore dello sviluppo delle giocatrici dei LA Clippers.

