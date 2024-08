Olimpiadi 2024: il calendario e orari di quarti di finale, semifinali e finale

Dopo aver messo in archivio la prima fase a gironi andata in scena a Lille, il torneo di basket delle Olimpiadi 2024 si sposta ufficialmente a Parigi. Da domani in poi, il menù prevede quarti di finale, semifinali e finale direttamente alla Bercy Arena. Nelle scorse ore, nel frattempo, sono stati delineati gli accoppiamenti per quanto riguarda i quarti. Ad aprire il programma di martedì 6 agosto, sarà Germania-Grecia alle ore 11.00. A seguire, verso le 14.30, ecco Serbia-Australia. Alle 18.00, quindi, Francia-Canada. Alle 21.30 chiuderà Team USA contro il Brasile.

Olimpiadi 2024, calendario e orari della fase ad eliminazione diretta (Bercy Arena, Parigi)

Quarti di finale

martedì 6 agosto

Quarto di finale uomini 1 (orario 11:00)

Quarto di finale uomini 2 (orario 14:30)

Quarto di finale uomini 3 (orario 18:00)

Quarto di finale uomini 4 (orario 21:30)

mercoledì 7 agosto

Quarto di finale donne 1 (orario 11:00)

Quarto di finale donne 2 (orario 14:30)

Quarto di finale donne 3 (orario 18:00)

Quarto di finale donne 4 (orario 21:30)

Semifinali

giovedì 8 agosto

Semifinale uomini 1 (orario 17:30)

Semifinale uomini 2 (orario 21:00)

venerdì 9 agosto

Semifinale donne 1 (orario 17:30)

Semifinale donne 2 (orario 21:00)

Finali

sabato 10 agosto

Finale per il bronzo uomini (ore 11:00)

Finale uomini (ore 21:30)

domenica 11 agosto

Finale per il bronzo donne (ore 11:30)

Finale donne (ore 15:30)

Gli orari e le date delle partite possono essere soggetti a variazioni