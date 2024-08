NBA, Tony Parker stupito da Wembanyama: “È come LeBron James!”

Ormai non ci sono più dubbi su di lui, Victor Wembanyama sarà il volto principale della NBA post-LeBron James. La stella dei Los Angeles Lakers si sta avviando ormai verso il ritiro e la Lega si ritroverà quindi senza il Prescelto come elemento di marketing globale. Nessun problema, però, poiché il francese sta mantenendo le attese e mostrato un livello di basketball sopra la media dei suoi colleghi.

Anche Tony Parker, ex leggenda dei San Antonio Spurs, è convinto che Wemby – attualmente impegnato con la nazionale francese all’interno del torneo olimpico in programma a Parigi – possa essere l’effettivo erede di LeBron James. Non tanto da un punto di vista fisico, ma mentale:

“Dal punto di vista mentale, Victor è incredibile, non sente alcuna pressione, e in questo senso mi ricorda un po’ LeBron. LeBron è l’unico termine di paragone per Wemby per via delle immense aspettative e per come è in grado di gestirle. Con quel tipo di corpo sarà in grado di giocare ogni anno una stagione intera in NBA e poi farsi l’estate con la nazionale? Questo è il mio unico dubbio a proposito di Victor”.