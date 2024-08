NBA, Brunson è il nuovo capitano dei New York Knicks

Non succedeva da sei anni che i New York Knicks decidessero di nominare un capitano di squadra. E ora tocca a Jalen Brunson (a chi se non a lui, verrebbe da dire). Dal suo arrivo nella free agency del 2022, la guardia ex Mavs è rapidamente assurta a leader indiscusso dell’attacco e della franchigia in toto. Generale sul parquet, sarà il 36esimo capitano nella storia dei Knicks. L’ultimo, nella stagione 2018-2019, portava il nome di Lance Thomas.

La scelta, condivisa dal front office, è stata spiegata così dal presidente Leon Rose:

“È un leader nato. Continuerà a rappresentare la nostra organizzazione, i tifosi, la città e i suoi compagni di squadra con lo stesso cuore, la stessa grinta e la stessa classe che ha mostrato ogni giorno da quando è arrivato a New York”.

Brunson non solo è salito in cattedra nella Grande Mela, spesso e volentieri spietata con i suoi giocatori, ma ha riportato i Knicks al secondo turno dei playoff della Eastern Conference in entrambe le stagioni. Nell’ultima ha registrato una media di 28.7 punti, ottenendo il suo primo riconoscimento come All-Star e arrivando al quinto posto nelle votazioni per il premio di MVP della lega.

Leggi Anche:

Olimpiadi: Team USA vince facile con il Brasile, KD nella storia

Olimpiadi 2024: il calendario e orari di quarti di finale, semifinali e finale

NBA, LeBron James sulla Francia: “Non sono pronti per l’oro”. Embiid: “Mi sento più americano”