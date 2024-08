NBA, LeBron James sulla Francia: “Non sono pronti per l’oro”. Embiid: “Mi sento più americano”

I quarti di finale delle Olimpiadi 2024 andranno in scena nella giornata di domani. La lotta per la medaglia d’oro si fa serratissima e terminerà nel weekend, con le finali in programma nella giornata di domenica. Nel frattempo, Team USA si è già focalizzata sulla sfida contro il Brasile che non dovrebbe però presentare ostacoli di sorta.

Occhio, poi, al potenziale incrocio con Serbia o Australia. E infine, l’ultimo gradino. Chi potrebbero affrontare gli americani? La Germania sembra confermare le attese, da campione del mondo in carica. Anche il Canada – con 10 giocatori NBA su 12 in roster – può essere una credibile pretendente. Meno la Francia, come confessato anche da LeBron James nelle ultime ore:

“Dobbiamo essere pronti ad affrontare il Canada, la Germania e anche gli altri. Non mi ha impressionato molto nell’ultima partita che ho visto. Non credo fossero pronti ad affrontare la fisicità messa in campo dalla Germania. A parte quello, li ho visti giocare una buona pallacanestro”.

Quindi, anche Joel Embiid ha parlato del suo ‘rapporto’ con i tifosi francesi, sempre pronti a fischiarlo ogni qual volta abbia la palla in mano:

“Perché ho scelto di giocare con USA anziché con la Francia? È stata una decisione difficile, ma alla fine conosco questi ragazzi da una vita e sapevo che con loro mi sarei sentito più a mio agio. Sentivo che gli altri compagni di Team USA mi volevano qui. Io sono americano.”

