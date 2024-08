NBA, arriva una seconda statua di Kobe Bryant e Gigi fuori dall’arena dei Lakers

Una statua raffigurante Kobe Bryant e la figlia Gianna “Gigi” Bryant sarà svelata quest’oggi, in forma di cerimonia privata, all’esterno della Crypto.com Arena. La statua è il secondo dei tre monumenti progettati per la leggenda dei Los Angeles Lakers, morta in un tragico incidente in elicottero insieme a Gigi e ad altre sette persone nel gennaio 2020. La prima statua, un monumento in bronzo alto 5.8 metri in onore degli 81 punti segnati da Bryant nella partita contro i Toronto Raptors, è stata inaugurata l’8 febbraio scorso.

La data di venerdì (2/8/24) ha un significato numerologico simile alla cerimonia di febbraio (8/2/24), rappresentando entrambi i numeri della divisa di Bryant (8 e 24) e il numero 2 che la tredicenne Gigi indossava sul campo da basket. La statua del padre e della figlia si troverà vicino al monumento dei Los Angeles Kings che celebra il 50° anniversario della squadra. Sarà aperta al pubblico a partire da sabato mattina. La vedova di Bryant, Vanessa, ha rivelato durante la cerimonia di febbraio che la terza statua mostrerà il suo defunto marito mentre indossa la maglia numero 24 dei Lakers. Secondo quanto riferito da alcune fonti a ESPN, si prevede che la terza statua verrà svelata nel corso della prossima stagione.

