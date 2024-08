Mercato NBA, Stephen Curry: “Agli Warriors a vita? Io voglio vincere”

Stephen Curry rimarrà a vita un giocatore dei Golden State Warriors? A 36 anni compiuti, siamo vicini al finale di carriera NBA per il nativo di Akron, ma il desiderio di vincere un nuovo titolo non sembra scemare. Ecco perché le ultime dichiarazioni rilasciate a Mark Spears dal playmaker attualmente impegnato alle Olimpiadi 2024, sono da circostanziare in maniera corretta. Alla fatidica domanda fatta dal giornalista sul suo futuro a vita con la franchigia californiana, Curry ha risposto così:

“È dura, vero? Ho sempre affermato di voler restare a vita agli Warriors e, arrivati a questo punto, credo sia possibile. Voglio vincere e sarebbe dura per me accettare di restare qui se la squadra navigasse sul fondo della classifica, ma non credo che questo possa succedere. Voglio decidere passo per passo, continuando a prendere le decisioni migliori per me e per la mia carriera”.