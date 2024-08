I cimeli di Kobe Bryant continuano ad essere molto richiesti tra gli appassionati di NBA: l’ultimo ad essere stato venduto all’asta è l’armadietto dello Staples Center che la leggenda dei Los Angeles Lakers ha utilizzato dalla stagione 2003/2004 fino alla 2015/2016. Prezzo? Ben 2,9 milioni di dollari.

Kobe Bryant, il ricavato della vendita dell’armadietto andrà in beneficenza

Come si legge su ESPN e come riporta Sotheby’s, la casa d’aste che si è occupata della vendita dell’armadietto dello Staples Center di Kobe Bryant. Trovato durante i lavori di ristrutturazione dell’arena da un addetto alla manutenzione, il cimelio è stato venduto all’asta per 2,9 milioni di dollari.

Si tratta del terzo oggetto più costoso appartenuto a Black Mamba, dietro alla sua maglia autografata da rookie (venduta a 3,69 milioni nel 2021) e quella autografata del 2007/2008 quando vinse l’MVP, battuta all’asta per 5,6 milioni.

Una vendita record che continua a mantenere vivo il ricordo di Kobe Bryant, come spiega Brahm Wachter, responsabile di Sotheby’s:

“L’armadietto di Kobe Bryant non è semplicemente un pezzo da collezione, ma una profonda reliquia di una delle figure più iconiche del basket. Il prezzo odierno evidenzia non solo l’eredità duratura di Kobe, ma anche la natura eccezionale di questo oggetto unico”

