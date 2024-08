NBA, Gordon Hayward dice addio al basket giocato a 34 anni

Dopo 14 stagioni in NBA trascorse con le maglie di Utah Jazz, Boston Celtics, Charlotte Hornets e Oklahoma City Thunder, Gordon Hayward ha deciso ufficialmente di dire addio al basket giocato all’età di 34 anni. Lo ha annunciato con un post su X (Twitter) di cui vi lasciamo un estratto di seguito:

“Dio mi ha benedetto con un viaggio incredibile, che ha preso svolte che non avrei mai potuto aspettarmi o sognare da bambino a Brownsburg, Indiana. Oggi mi ritiro ufficialmente dal gioco del basket. È stato un viaggio incredibile e sono così grato a tutti coloro che mi hanno aiutato a raggiungere più di quanto avessi mai immaginato. […] Un ringraziamento speciale a mia mamma e mio papà, i miei più grandi fan, che mi hanno sempre sostenuto con un supporto incrollabile; il mio agente, Mark Bartelstein, il migliore nel settore, un pilastro di sanità mentale attraverso innumerevoli telefonate prima e dopo le partite; i miei figli Bernie, Charlie, Nora e GT, siete stati la mia ispirazione, incoraggiandomi a continuare a giocare anche quando avrei potuto essere a casa con voi; e il più grande e importante ringraziamento a mia moglie, Robyn, senza di voi non so dove sarei. Voi incarnate tutti questi ruoli e molto altro ancora!”

Il nativo di Brownsburg, Indiana è entrato in NBA dalla porta principale venendo scelto dagli Utah Jazz con la nona scelta assoluta nel Draft 2010.

Con la franchigia di Salt Lake City ha poi giocato 7 stagioni passando dai 5.4 punti messi a segno nella sua annata da rookie fino ai 21.9 del 2016-2017, anno in cui viene convocato per l’All-Star Game grazie alle medie registrate in maglia Jazz.

Nella stagione successiva firma un quadriennale da 128 milioni di dollari con i Boston Celtics, una stagione che purtroppo per lui durerà solo 5 minuti a causa dell’infortunio subito alla tibia e alla caviglia sinistra nell’opening night contro i Cleveland Cavaliers. Rimarrà nel Massachusetts fino al 2019-2020 registrando medie di 14 punti, 5.4 rimbalzi e 3.6 assist.

Nel 2020-2021 firma ancora una volta un super contratto, questa volta con gli Charlotte Hornets, che gli offrono un quadriennale da 120 milioni di dollari. L’ultima tappa della sua carriera lunga 14 anni sono gli Oklahoma City Thunder, in cui approda nel febbraio 2024 tramite trade e in cui farà in tempo a giocare solo mezza stagione prima di annunciare come detto il ritiro.

Leggi anche:

Mercato NBA, rinnovo triennale per Jarrett Allen con i Cleveland Cavaliers

NBA, Klay Thompson, l’addio agli Warriors visto da Joe Lacob: “Abbiamo provato ad anticipare il suo possibile mercato”

NBA, diritti tv, ufficiale l’accordo con Walt Disney Company, NBC Universal e Amazon Prime Video