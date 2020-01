Incredibile notizia giunta dagli Stati Uniti che scuote l’intero mondo NBA, Kobe Bryant è morto a causa di un incidente con il suo elicottero nei pressi di Los Angeles. L’ex stella dei Los Angeles Lakers era a bordo del suo velivolo privato quando, a causa di un problema ancora da accertare, il mezzo è precipitato, prendendo immediatamente fuoco.

Update: KOBE BRYANT DEAD AT 41

– Killed in helicopter crash

– Calabasas, California

– 5 people were on board

– No survivors

– Aircraft crashed on hillside

– Cause of crash unknown pic.twitter.com/5WzOjQ2VsB — news smart (@NewSmartNews) January 26, 2020

Inizialmente, da più fonti, era stato ipotizzato che insieme a lui ci fossero state anche tutte le figlie, ma la notizia è stata smentita poco dopo, mentre è stato confermato fin da subito che la moglie Vanessa non è coinvolta nell’incidente.

Sources have confirmed that neither #Bryant’s wife or children were on board of the helicopter that crashed. — Alexis Wainwright (@AWainwrightTV) January 26, 2020

Un nuovo aggiornamento di TMZ, riporta che insieme a Kobe ci fosse anche la piccola Gianna Maria. La figlia dell’ex numero 24 gialloviola aveva solo 13 anni. I due si stavano dirigendo insieme verso la Mamba Academy.

TMZ is reporting that Gianna Maria Bryant was on board…awful. Rest in Peace pic.twitter.com/72VG01BvMl — NBA Central (@TheNBACentral) January 26, 2020

Kobe Bryant “lascia” agli appassionati NBA il ricordo di un giocatore capace di vincere cinque titoli con la canotta dei Los Angeles Lakers, due medaglie d’oro alle Olimpiadi, due volte MVP delle Finali e una volta MVP della regular season nel 2008, nonché quarto marcatore assoluto nella storia della lega, appena passato (nella giornata di ieri) da LeBron James.

Notizia in aggiornamento

