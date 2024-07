Si è spento Joe Bryant, il padre di Kobe Bryant: aveva 69 anni

Si è spento all’età di 69 anni Joe ‘Jellybean’ Bryant, il papà di Kobe Bryant. Nei giorni scorsi, secondo quanto riferiscono fonti americane, Joe Bryant era stato colpito da un infarto di grave entità. Scelto al primo giro del Draft NBA 1975, Bryant Sr. trascorse otto stagioni in NBA tra Philadelphia San Diego Clippers e Houston Rockets. Proprio i 76ers hanno voluto tra le altre ricordarlo pubblicamente con un messaggio, unendosi al cordoglio per la scomparsa.

Joe “Jellybean” Bryant was a local basketball icon, whose legacy on the court transcended his journey across Bartram High School, La Salle University, and his first four NBA seasons with the 76ers from 1975-79.⁰⁰Our condolences go out to the Bryant family ❤️💙 pic.twitter.com/BdzMoabuty

— Philadelphia 76ers (@sixers) July 16, 2024