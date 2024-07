I Portland Trail Blazers stanno rivoluzionando il loro staff tecnico: dopo gli addii di Scott Brooks, Rodney Billups e Steve Hetzel, in Oregon è arrivato Ronnie Burrell: anche lui ricoprirà il ruolo di assistente allenatore.

Ronnie Burrell is joining Chauncey Billups’ staff as an assistant coach with the Portland Trail Blazers, sources tell ESPN. Burrell spent the past five years in the Brooklyn organization. pic.twitter.com/QzdLLUC3Ap — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 13, 2024

Chi è Ronnie Burrell, il nuovo assistente allenatore di Billups

Come scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, Ronnie Burrell entrerà a far parte dello staff tecnico dei Portland Trail Blazers: si unisce così a Nate Bjorkgren e Chris Fleming, gli altri due assistenti allenatori scelti da coach Chauncey Billups per guidare la squadra nella prossima stagione.

Cresciuto alla UNC Greensboro, da giocatore ha giocato molto in Europa, viaggiando tra Francia, Polonia e Germania, una carriera costellata anche da vari titoli locali. Tolte definitivamente le scarpe da gioco, nel 2019 inizia la sua carriera da assistente allenatore a Brooklyn, dove entra a far parte dello staff tecnico della squadra in GLeague dei Long Island Nets. Nella stagione 2022-2023 la svolta, perché riceve la nomina di head coach e si porta a casa il titolo di allenatore dell’anno.

Nella scorsa stagione è salito in NBA ricoprendo il ruolo di assistente allenatore al fianco di Jacque Vaughn: ora lo aspetta una nuova esperienza a Portland.

