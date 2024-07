Lutto nella NBA: addio a Pat Williams, l’uomo che fondò gli Orlando Magic

Tutto è iniziato con l’incontro tra Pat Williams, l’allora general manager dei Philadeplhia 76ers, e un’imprenditore di Orlando, un tale Jim Hewitt. Dall’incontro di queste due scintille nascono nel 1987 gli Orlando Magic, frutto di un lungo lavoro di convincimento dei vertici NBA per portare una delle squadre di espansione nel nord della Florida. Nel 1989 si giocò la prima stagione in canotta blu mare. E ieri, mercoledì 17 luglio, proprio quel Pat Williams da cui è iniziato tutto è scomparso a 84 anni. Le cause del decesso sarebbero da attribuire a complicazioni dovute a una polmonite virale.

PRESS RELEASE:@OrlandoMagic co-founder and sports legend Pat Williams passes away at 84 pic.twitter.com/BINUaPCCd4 — Orlando Magic PR (@Magic_PR) July 18, 2024

Ancora nessun titolo in bacheca per i Magic, che però di storia nel basket ne hanno comunque vista tanta. Hanno raggiunto i playoff in 17 delle 35 stagioni, vincendo la Eastern Conference due volte (1995 e 2009). E Pat Williams ha sempre vissuto per lo sport. Iniziò la sua carriera sportiva nell’ambito del baseball, prima come ricevitore nelle Minor Leagues e poi come dirigente in grandi organizzazioni come i Philadelphia Phillies e i Minnesota Twins. Nel 1968 è poi passato alla palla a spicchi con i Sixers.

Con il basket fu amore a prima vista: in NBA trascorse i successivi quattro decenni della sua carriera professionale. E lo fece soprattutto con i Magic come general manager e senior vicepresident. Fu protagonista di momenti epocali per la franchigia: la scelta al draft di Shaquille O’Neal e Dwight Howard, le trade per acquisire giocatori del calibro di Penny Hardaway e di Tracy McGrady. Poi il ritiro nel 2019, copo aver ricevuto il John W. Bunn Lifetime Achievement Award nel 2012 dalla Naismith Hall of Fame ed essere stato membro della classe inaugurale della Hall of Fame dei Magic. Lascia la moglie Ruth e 19 figli, 14 dei quali adottati con la consorte.

