NBA, Alexandre Sarr: “I Washington Wizards hanno uno stile che mi si addice”

Ci si aspettava un Alexandre Sarr scelto in top-3 e i pronostici sono stati rispettati tranquillamente. Il francese, infatti, è stato selezionato dai Washington Wizards con la scelta numero 2 al Draft 2024 andato in scena nella notte. Il classe 2005 ha quindi commentato quanto successo in questa maniera:

“Mi aspettavo di essere preso in Top 2. Sono abbastanza contento dei Wizards, sarà speciale. È una squadra che ho guardato attentamente durante la scorsa stagione, gioca molto veloce, con tanti giocatori giovani. È uno stile di gioco che mi si addice. Voglio avere un impatto importante sulla stagione, fare del mio meglio e giocare duro. È una grande opportunità.”

Sarr ha poi continuato così:

“Non importa dove sarai scelto, sai che la squadra ti sta dando una possibilità scegliendoti… quindi mi sento fortunato, non darò questa fiducia per scontata.”

L’ex perno dei Perth Wildcats potrà ora dimostrare il suo valore, lui che rimane relativamente sconosciuto in Francia o anche negli Stati Uniti dopo i suoi trascorsi tra le giovanili del Real Madrid, il programma Overtime Elite e l’Australia:

“Sono partito per la Spagna a 14 anni, ovviamente non ho giocato a livello professionistico in Francia. Ma penso che il pubblico del basket francese mi conosca. È un percorso diverso che mi ha aiutato molto e di cui sono molto orgoglioso. Sono uscito di casa sperando di vivere un momento come quello di stasera. È molto gratificante.”

Leggi Anche:

Draft NBA 2024, ecco tutte le scelte al primo giro

Mercato NBA, i Knicks chiudono la prima trade della stagione: arriva Mikal Bridges!