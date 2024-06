Le Olimpiadi di Parigi si avvicinano e molti atleti NBA saranno impegnati nella competizione: tra questi c’è anche Victor Wembanyama, impegnato con la Francia e desideroso di arrivare sul gradino più alto del podio. Sulla sua strada ci potrebbe essere il Team USA: una sfida che, però, non spaventa il giovane atleta francese.

Victor Wembanyama non teme il Team USA: “La Francia è pronta”

Durante il media day è stato chiesto a Victor Wembanyama cosa ne penserebbe di un’ipotetica finale tra Francia e USA. Il Rookie of the Year non ha mostrato alcun timore, come si evince dalle sue parole:

“Non vedo l’ora di affrontarlo, sarebbe una grandissima partita. Per ogni giocatore è un sogno affrontare il Team USA e tutte le leggende che ne fanno parte. Noi siamo pronti, abbiamo ottimi giocatori e giochiamo in casa: le Olimpiadi sono la competizione per eccellenza, ogni atleta di qualsiasi sport sogna di parteciparvi; sono emozionato, ma so anche che affronterò la sfida come qualsiasi altra cosa: godendomi il gioco e il momento”

Tre anni fa, alle Olimpiadi di Tokyo, il Team USA si impose sulla Francia per 87-82 nella finale, conquistando così l’oro olimpico. Quest’anno i francesi avranno dalla loro parte Victor Wembanyama ma, in un’ipotetica finale con gli Stati Uniti, dovranno vedersela con gente come Steph Curry, LeBron James, Kevin Durant e il neo campione NBA Jayson Tatum, per citarne alcuni.

