Mercato NBA, Kevon Looney rinnoverà con i Golden State Warriors

L’offseason si preannuncia ricca di eventi a Golden State perché, oltre al (complesso) rinnovo di Klay Thompson e al dossier Chris Paul, i dirigenti dovevano decidere prima di oggi sul futuro di Kevon Looney. Agli Warriors dal 2015, il lungo non aveva ancora la certezza di tornare in roster la prossima stagione, visto che solo 3 degli 8 milioni di dollari del suo contratto erano garantiti. Per alleggerire le proprie finanze, la franchigia potrebbe decidere di separarsi dal suo valoroso soldato, a cui non mancherebbero i corteggiatori sul mercato NBA.

Solo che, secondo quanto riporta The Athletic, Golden State non sembra avere alcuna intenzione di privarsi di Kevon Looney e ne garantirà integralmente lo stipendio per la stagione 2024-25. Tra i giocatori preferiti e fidati di Steve Kerr, il 28enne tre volte campione NBA è progressivamente scomparso dalla rotazione degli Warriors in questa stagione (4.5 punti, 5.7 rimbalzi e 1.8 assist in 16 minuti). Ma la sua leadership rimane apprezzata all’interno dello spogliatoio, soprattutto per aiutare il giovane Trayce Jackson-Davis. E allora, avanti tutta sul rinnovo di Klay che rimane complicato da decifrare…

