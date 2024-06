Mercato NBA, Klay Thompson unfollowa gli Warriors su Instagram. Green: “Situazione divertente”

Klay Thompson sarà free agent in questa lunga e calda estate. Per la prima volta nella sua carriera, il nativo di Los Angeles potrebbe pensare di abbandonare i Golden State Warriors per sposare altri progetti. In realtà, non è nemmeno detto che i californiani vogliano offrire un nuovo contratto al 34enne. Nel frattempo, si aggiunge un nuovo indizio con lo stesso Thompson che ha smesso di seguire su Instagram la sua franchigia.

Interrogato sull’argomento, Draymond Green – sicuro del rinnovo con gli Warriors almeno fino alla stagione 2025/2026 – ha parlato in questa maniera di quanto sta succedendo:

“So che tutti voi vi aspettate che io commenti il fatto che Klay abbia smesso di seguire gli Warriors e abbia cancellato alcuni post, ma non ne sapevo assolutamente nulla. Lo trovo f***utamente divertente, penso sia comico che tutti voi vogliate vedere feriti i sentimenti di qualcuno, o qualcosa del genere. Ma non sarà così, non succederà mai. E’ questo che trovo divertente.”

Leggi Anche:

NBA, maledizione spezzata per Kyrie Irving contro Boston: arriva la 1a vittoria dopo 13 sconfitte

Charles Barkley lascerà TNT al termine della stagione NBA 2024-2025