Mercato NBA, Clippers e Lakers seguono Chris Paul

I Golden State Warriors stanno ancora decidendo cosa fare con Chris Paul. Il playmaker, legato ancora da un anno di contratto a 30 milioni di dollari, potrebbe essere messo sul mercato NBA o addirittura tagliato, nel momento in cui il front office californiano decidesse di cambiare il proprio back-court. Dovesse presentarsi l’occasione, secondo Marc Stein, Los Angeles Lakers e Clippers potrebbero fare più di un pensiero per provare a firmare l’ex guida dei Phoenix Suns.

Dal punto di vista dei Lakers, CP3 sarebbe un’aggiunta davvero super gradita al suo amico LeBron James, ma anche al suo ex compagno di squadra JJ Redick. Per non parlare del fatto che la famiglia di Chris Paul vive ancora a Los Angeles. Ecco perché anche i Clippers sono un’opzione. Paul, negli scorsi mesi, aveva poi parlato in questa maniera sul suo ritiro, allontanando ogni voce:

“Ne parlerò con mia moglie, i miei figli e chi mi sostiene, per vedere cosa succede. Ma non è la fine della mia carriera, questa è una certezza.”

