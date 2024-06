NBA, l’agente di LeBron James: “Non vuole giocare a tutti i costi con suo figlio”

Rich Paul è sia l’agente di LeBron James che di Bronny – figlio del nativo di Akron. Ecco perché il mercato NBA sarà particolarmente interessante questa estate. In passato, LeBron aveva dichiarato a più riprese la sua volontà di condividere i parquet della Lega insieme a suo figlio. Ora, questo desiderio sembra essere passato in secondo piano, soprattutto di fronte a scenari di mercato più complicati del previsto come confermato da Rich Paul:

“LeBron ha superato l’idea di voler giocare a tutti i costi con suo figlio. Se lo farà lo farà, ma se non lo farà non lo farà. Non c’è un accordo con i Lakers per cui se prendessero Bronny con la scelta 55 LeBron rifirmerebbe con loro. Se così fosse avrei forzato i Lakers a prenderlo con la 17… Non abbiamo bisogno di fare pressioni. Potrebbero scegliere Bronny e LeBron potrebbe comunque non firmare un nuovo contratto. LeBron non andrà nemmeno a Phoenix con un contratto al minimo.”

Quindi, sul futuro in NBA del figlio della stella dei Lakers, Paul ha commentato in questa maniera:

“L’obiettivo è trovare una squadra adatta a Bronny e che gli offra un contratto garantito. Stiamo prendendo in considerazione solo le squadre che mostrano un reale interesse. Oltre a Lakers e Suns ci sono altre squadre che apprezzano Bronny, per esempio Minensota e Toronto. E potrebbero sceglierlo anche senza vederlo, i workout non sono tutto.”

