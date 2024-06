La delusione delle NBA Finals ancora non ha abbandonato lo stato d’animo dei Dallas Mavericks: tuttavia, il GM Nico Harrison deve guardare già al futuro. Per la prossima stagione l’obiettivo rimane sempre il titolo e, per raggiungerlo, bisognerà ripartire da due certezze: Luka Doncic e il mercato NBA.

Mavs GM Nico Harrison asks “everybody to come back 10-15% better” — including Luka Doncic.

“We’re not where we’re at without Luka. That’s important to point out, and we also won’t be able to get where we want to go without the best version of Luka.” https://t.co/dJVTcMoC8l

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) June 21, 2024