Lakers, JJ Redick nuovo allenatore NBA: accordo per quattro anni

Non si può dire che sia un ripiego, ma la fumata bianca tra JJ Redick e i Los Angeles Lakers è arrivata soltanto nelle ultime ore. Stando a quanto riferito da Adrian Wojnarowski e fonti ESPN, il primo contatto risalirebbe a metà maggio in occasione della Combine. L’accelerata è seguita al rifiuto dell’incarico da parte di Dan Hurley, capo programma a UConn. L’accordo tra Redick e i gialloviola avrà durata quadriennale.

ESPN Sources: JJ Redick has agreed on a four-year contract to become the next coach of the Los Angeles Lakers. Rob Pelinka offered job this morning and Redick’s started working on a staff to surround himself with experience. pic.twitter.com/G66eVFRALp

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 20, 2024