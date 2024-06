Neanche il tempo di festeggiare il titolo conquistato con i Boston Celtics che Jeff Van Gundy ha già deciso il suo futuro: infatti, l’ormai ex president of basketball operations dei neo-campioni NBA l’anno prossimo sarà l’assistente capo dei Los Angeles Clippers.

Van Gundy’s considered one of the finest minds in basketball and had been pursued for years to rejoin coaching on a full-time basis. He led the Knicks and Rockets to 430 regular-season and 44 playoff wins over 11 seasons. https://t.co/gIZiexu7wq

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 18, 2024