NBA, Porzingis ha problemi alla gamba destra: “Ci sarò per Gara 3. Piuttosto, morirò sul campo”

A 4.40 dalla fine di Gara 2, Kristaps Porzingis ha dovuto abbandonare forzatamente il campo per problemi fisici. Il lettone sembra aver avuto un forte dolore alla gamba destra, dopo una lotta a rimbalzo con Daniel Gafford. Il lungo di Boston, con alle spalle una carriera di infortuni, potrebbe quindi rischiare di saltare Gara 3 in attesa di individuare con certezza l’entità del problema. Lo stesso Porzingis, nella conferenza stampa post-partita, ha però giurato di poter scendere in campo nel prossimo appuntamento della serie in queste NBA Finals:

“Ovviamente qualcosa è successo, ma non saprei neanche dire bene dove. Ma mi sento bene, non penso che sia niente di serio. Domani diamo un’occhiata e da lì decideremo il da farsi, ma conto di esserci per gara-3. Un paio di giorni in più mi faranno bene, faremo di tutto per fare in modo che io ci sia e che mi possa muovere bene. Giocare sugli infortuni non è difficile: se necessario sono pronto a morire in campo. Ho provato a continuare ma ero limitato, perciò la cosa intelligente da fare era rimettere in campo Al [Horford] per chiudere la partita”.