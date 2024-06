NBA Finals, Gara 1 è dei Celtics. Spazzati via i Mavs

Gara 1 delle NBA Finals 2024 è storia. Al TD Garden i Boston Celtics possono festeggiare con i propri tifosi il successo nella partita che apre la serie. I padroni di casa partono subito forte, e a fine primo quarto sono già sopra di 17 punti. Nel secondo quarto l’inerzia della partita non cambia, e i Celtics entrano nello spogliatoio nell’intervallo sul +21. Nel secondo tempo si limitano a gestire, e vincono Gara 1 sul punteggio di 107-89.

Il protagonista del successo dei Celtics è uno degli ex della partita, Kristaps Porzingis. Il lungo lettone tornava in campo dopo un problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori per quasi tutti i Playoff. Il suo stato di forma era una grande incognita, tanto per Boston quanto per Dallas. E i Mavs sono rimasti spiazzati dalla sua performance. Porzingis è partito dalla panchina, ma ha messo a referto 20 punti, sei rimbalzi e tre stoppate in 21 minuti, con un plus minus di +13. A fine partita Jaylen Brown ha detto:

“Kristaps ha giocato una partita mostruosa. La sua presenza, la pericolosità nel tiro e la sua abilità di attaccare i cambi difensivi e i mismatch ci hanno permesso di avere la meglio, e ci aiuteranno per tutta la serie”

Sei giocatori dei Celtics sono andati in doppia cifra per punti segnati. Il miglior scorer è stato Jaylen Brown con 22 punti, mentre Jayson Tatum ha avuto una doppia doppia da 16 punti, 11 rimbalzi e cinque assist. L’ex giocatore di Duke ha detto:

“Arrivare fino a questo punto e vincere è un ottimo risultato. Ma due anni fa abbiamo vinto Gara 1, e sappiamo come è finita la serie [i Celtics hanno perso con gli Warriors le Finals del 2022]. Abbiamo ancora parecchio lavoro da fare”

Per Dallas il migliore in campo è stato Luka Doncic, che in 38 minuti ha messo a referto 30 punti e 10 rimbalzi. Ai Mavs sono mancati gli assist (solo 9 complessivi), ed è mancato anche Kyrie Irving, che ha chiuso la serata con 12 punti e 6/19 dal campo. A fine partita Irving ha detto:

“Mi aspettavo che sarebbe stato più rumoroso il TD Garden. Mi aspetto la stessa cosa per Gara 2. I tifosi vogliono cercare di mettermi in difficoltà. Non è la prima volta che perdo a Boston, ma non voglio che diventi un’abitudine”

