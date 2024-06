NBA Finals, Jayson Tatum vede il titolo: “Siamo vicini all’obiettivo”

Le NBA Finals 2024 sono un enigma da risolvere per Jayson Tatum. Non dal punto di vista della squadra, poiché i Boston Celtics sono avanti 2-0 nella serie contro Dallas, ma da quello delle prestazioni personali. L’ala grande, infatti, anche in Gara 2 ha faticato più del dovuto sotto il profilo realizzativo, tirando con il 6/22 dal campo.

Detto questo, Tatum non sembra essere preoccupato delle sue difficoltà al tiro, ma vuole ovviamente raggiungere il traguardo grosso, ossia il titolo NBA. Queste le sue parole in conferenza stampa:

“Sono già arrivato fino a questo punto senza riuscire a vincere, perciò ora che siamo così vicini al nostro obiettivo, perché dovrei mettere in mezzo il mio ego o la mia necessità di segnare tutti i punti? Ci saranno dei momenti in cui dovrò segnare e ovviamente devo tirare meglio, caspita. Ma parliamo sempre di fare tutto il necessario per vincere per tutto il tempo che serve. Se avere 16 assist potenziali ogni singola sera è quello che ci mette nella miglior condizione per vincere e questo significa che non sarò io il miglior realizzatore, a me sta benissimo.”

Quindi, Tatum ha continuato in questa maniera:

“Ricevo tante attenzioni, ogni volta che faccio un paio di palleggi mi ritrovo tre persone su di me. Perciò non sarò sempre io a prendermi il tiro, ma devo essere io a procurarci il miglior tiro possibile, sapendo che nei loro schemi vogliono toglierci qualcosa. Abbiamo tanti tiratori in squadra che possono aprire il campo, e hanno lasciato Jrue sempre libero: non ho dovuto fare niente di spettacolare, solo trovare il compagno smarcato. Posso essere il punto di riferimento in modi diversi: magari non segnerò tutti i punti, ma faccio tutto quello che serve per mettere i miei compagni nella miglior condizione possibile per farci vincere”.

