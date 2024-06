NBA Finals, Luka Doncic si prende le responsabilità per la sconfitta dei Mavs. Kidd: “Perdiamo da squadra”

Gara 2 si chiude con parecchi rimpianti per Luka Doncic e compagni. Lo sloveno ha giocato alla grande, chiudendo con una tripla doppia da 32 punti, 11 rimbalzi e altrettanti assist. A fine partita si è però preso la responsabilità per la sconfitta dei Mavs, e ha detto:

“Penso che le mie palle perse e i miei tiri liberi sbagliati ci siano costati la partita. Quindi devo fare meglio in questi due aspetti. Ma alla fine, bisogna segnare i tiri che prendiamo per vincere la partita”

Non è stata una serata da ricordare per Kyrie Irving, che come tutti i compagni di Doncic sta avendo delle difficoltà nelle prime due Gare delle NBA Finals. Alla fine di Gara 2 Irving ha detto di non aver giocato al suo livello, e anche se si trova contro degli ottimi difensori deve dare di più in attacco:

“Lui [Doncic, NdR] non è solo, ed è questo che gli diremo. Ora si sta facendo prendere dalle emozioni, si sente che avrebbe potuto giocare meglio. Anche io sono in questa fase. Ma io mi dovrei prendere le mie responsabilità. Le prime partite non le ho giocate al mio meglio. Molti tiri non sono entrati. Ti può dare fastidio quella cosa, ma è parte della pallacanestro. E devi accettare che alcune volte i tiri non entrino. Questa è la sfida più grande quando sei in una serie Playoff. Vuoi giocare estremamente bene, soprattutto se ti trovi alle Finals. Sono un po’ deluso da me stesso perché non sono stato capace di sfruttare le opportunità che ho avuto. Ovviamente, mi sono trovato contro Jrue Holiday e Jaylen Brown alcune volte, ma mi sento che in certi possessi sono in vantaggio”

Jason Kidd, head coach dei Mavs, ha detto che Doncic non deve prendersi le responsabilità per la sconfitta, e i Mavs devono pensare da squadra:

“[Doncic] Ha giocato molto bene. Non importa ciò che dice, è fatto così. Lui è un leader. Ma non può avere tutte le responsabilità. È una squadra. Vinciamo come squadra, e perdiamo come squadra. Stanotte lui ha giocato molto bene, ma purtroppo non siamo riusciti a capitalizzare. Penso che la nostra difesa sia stata molto, molto buona. Dobbiamo essere più bravi in attacco”

