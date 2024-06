Doncic, che investitura da una leggenda NBA Mavericks come Dirk Nowitzki

Gara 1 delle NBA Finals 2024 ha visto prevalere i Boston Celtics, che hanno preso così il comando delle operazioni nella serie. In attesa del secondo atto, sempre al TD Garden, facciamo un passo indietro di qualche ora per riproporre le dichiarazioni di Dirk Nowitzki su Luka Doncic al The Big Podcast, a cura di Shaquille O’Neal.

Un passaggio della chiacchierata tra due leggende NBA profuma di vera e propria investitura per il giocatore sloveno. La stima tra WunderDirk e Luka Magic è nota:

“Ovviamente non era il giocatore di oggi, ma si riusciva a vedere come leggesse il gioco. Il suo IQ cestistico e la sua abilità di passaggio erano già allora fuori dal mondo. Potevo intuire che sarebbe stato il nostro prossimo [go-to-] guy, l’uomo franchigia ma non immaginavo potesse arrivare a livelli simili: tripla doppia di media in un mese di calendario, candidato MVP, quest’anno capocannoniere della lega. Non mi aspettavo questo. Ciò detto chiunque poteva notare i suoi margini di miglioramento.”

