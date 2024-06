NBA Finals, Gara 2 è dei Celtics. Non basta un super Doncic per Dallas

Durante l’anno, mentre i Boston Celtics raccoglievano vittorie su vittorie e diventavano sempre di più la migliore squadra della regular season, gli addetti ai lavori e gli appassionati si chiedevano: ma chi è il loro miglior giocatore? Boston è una squadra costruita alla perfezione. Ha il quintetto titolare migliore della lega, e riceve pure un grande aiuto da chi parte della panchina. Quello che manca è, forse, una superstar. Tatum e Brown sono due ottimi giocatori, ma non saranno mai al livello di Luka Doncic. Ma questo non significa che i Celtics non possano puntare al titolo, anzi.

Nella gara 2 delle Finals di questa notte è andata in scena una prova di quanto detto. Jayson Tatum ha avuto qualche problema al tiro, e ha chiuso con 18 punti, 12 assist e nove rimbalzi con 6/22 dal campo e 1/7 da tre. Per Jaylen Brown sono arrivati 21 punti e sette assist. Ma è proprio questa la forza dei Celtics. Quando i due migliori giocatori sono in difficoltà, ci pensano gli altri a chiudere la partita. Jrue Holiday è stato il miglior marcatore con 26 punti (11/14 dal campo), Porzingis ne ha segnati 12 in uscita dalla panchina mentre Derrick White è stato autore della stoppata decisiva negli ultimi secondi. E così Boston ha superato Dallas anche nella seconda partita delle Finals sul punteggio di 105-98. Joe Mazzulla, head coach dei Celtics, a fine partita ha detto:

“Sono molto stanco di sentire parlare di solo uno dei miei giocatori o di un altro o di un altro ancora, e sono stanco di tutti quelli che pensano a qualsiasi cosa diversa dalla pallacanestro dei Celtics. Tutti quello che sono scesi in campo oggi hanno fatto delle giocate vincenti in entrambe le metà del campo”

Dall’altra parte ai Mavs non è bastato un super Doncic, che è stato il miglior giocatore in campo con 32 punti, 11 rimbalzi, 11 assist e quattro rubate. Allo sloveno è mancato l’aiuto dei compagni, soprattutto di Kyrie Irving, in difficoltà al tiro (16 punti con 7/18 dal campo) e con ancora la quadra da trovare in questa serie. Le prossime due partite si giocheranno a Dallas, e i Mavs devono vincerle per sperare di riaprire la serie. A fine serata Doncic ha detto che la completezza è il vero punto di forza dei Celtics:

“È per questo che sono la squadra numero uno della NBA con il miglior record. Hanno molti giocatori che sono ottimi. In sostanza, ognuno di loro può salire di livello”

