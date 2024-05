NBA, Dereck Lively ancora in dubbio per Gara-4

È il primo match point in favore dei Dallas Mavericks. Il primo di quattro. Una vittoria stanotte consegnerebbe le NBA Finals e i Boston Celtics alla squadra di coach Jason Kidd. Ma per i texani la partita parte in salita. Con ogni probabilità saranno infatti privi del centro Dereck Lively II, Il rookie ha riportato una distorsione al collo in Gara-3 dopo aver ricevuto una ginocchiata involontaria alla nuca da Karl-Anthony Towns.

Lively ha lasciato il parquet dopo essere rimasto dolorante a terra per diversi istanti. Si è recato direttamente negli spogliatoi dei Mavericks ed è stato escluso per il resto della partita. Nessun ingresso però nel concussion protocol, la lista dei giocatori che devono sottoporsi al protoccolo specifico per le commozioni cerebrali. Secondo Adrian Wojnarowski di Espn tutti gli esami hanno dato esito negativo, ma la sua disponibilità è in forte dubbio. Così ha commentato Luka Doncic:

“È un giocatore straordinario, ha un’ottima qualità di tiro. Ci ha aiutato tantissimo in questi playoff e nella stagione regolare. Quindi ovviamente ci mancherà se non potrà giocare”.

In positivo per Dallas c’è il rientro del lungo Maxi Kleber. Inizialmente ci si aspettava che il 32enne avrebbe dovuto saltare tutta la postseason dopo la lussazione dell’articolazione della spalla destra. Tre settimane dopo, è tornato tra le file degli uomini di Kidd.

Leggi Anche:

I Celtics completano lo sweep contro Indiana e conquistano le NBA Finals 2024

Cavaliers, Atkinson, Joerger e Stotts tra i candidati per la panchina NBA di Cleveland

NBA in lutto: si è spento Bill Walton