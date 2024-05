NBA Finals, gli ultimi aggiornamenti su Porzingis

Sembrava poter essere una perdita debilitante per i Boston Celtics. Così non è stato: Kristaps Porzingis è ai box da Gara-4 del primo turno contro i Miami Heat per un infortunio al polpaccio. Da quel momento la franchigia del Massachusetts ha inanellato un record di 9-1 nelle 10 partite giocate. Unica sconfitta contro i Cleveland Cavaliers.

Il centro lettone stava giocando una postseason con i fiocchi, perfetto braccio destro della super-coppia formata da Jason Tatum e Jalen Brown. Poi il KO inaspettato il 29 aprile. In caso di ritorno sarà rimasto comunque più di un mese senza calcare un parquet, rimettendoci in fiato, ritmo e automatismi. Soprattutto in una squadra che invece ha continuato a giocare e vincere. Ma per il ritorno le speranze sono comunque buone, secondo quanto ha rivelato Shams Charania di The Athletic al programma “Run It Back”.

“C’è sicuramente speranza. C’è sicuramente ottimismo. Mi hanno detto che ci sono ancora alcuni ostacoli da superare prima di poter giocare Gara 1 delle Finals, ma ovviamente questa settimana in più gli potrebbe dare il tempo necessario per recuperare e prepararsi”. “There’s definitely optimism, there are still some hurdles I’m told, that he has to clear before he can play in Game 1 of the Finals”@ShamsCharania with the latest on Kristaps Porzingis pic.twitter.com/X8mKeVdL4a — Run It Back (@RunItBackFDTV) May 28, 2024

Da dentro lo spogliatoio di Boston, invece, la guardia Payton Pritchard ha condiviso un aggiornamento incoraggiante sul suo compagno di squadra.

“Sembra davvero in forma. Penso che sarà pronto a breve”

Certo, rimane il fatto che in sua assenza Al Horford si è fatto valere in più occasioni. Ma la coppia Gafford-Lively di Dallas (così come, in caso di miracolo, Gobert-Towns di Minnesota) sono tutt’altra bestia. E ci sarebbe bisogno del miglior Porzingis.

Leggi Anche:

NBA, Dereck Lively ancora in dubbio per Gara-4

I Celtics completano lo sweep contro Indiana e conquistano le NBA Finals 2024

Cavaliers, Atkinson, Joerger e Stotts tra i candidati per la panchina NBA di Cleveland