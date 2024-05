I Celtics completano lo sweep contro Indiana e conquistano le NBA Finals 2024

I Boston Celtics sono la prima squadra a conquistare un posto per le NBA Finals 2024. È questo il verdetto emesso dalla Gara-4 giocata alla Gainbridge FieldHouse di Indianapolis. La partita segue pressoché lo stesso copione di Gara-1 e del terzo atto di queste Eastern Conference Finals, i C’s rimontano ancora una volta nel finale e portano a casa la vittoria con il risultato di 105-102.

Infatti proprio come nelle due gare già citate, i Pacers di coach Carlisle erano avanti ad inizio quarto quarto anche ieri sera ed erano arrivati a ridosso del clutch time con 8 punti di vantaggio (98-90) nei confronti dei biancoverdi, ma non sono riusciti nemmeno questa volta a portare a casa la vittoria incassando un parziale di 15-4 negli ultimi minuti di gara.

Altra gran prestazione di Jayson Tatum che chiude con una doppia doppia da 26 punti e 13 rimbalzi a cui aggiunge persino 8 assist e diventa il quinto giocatore nella storia della NBA a portare la sua squadra alle Finals guidandola in punti, rimbalzi e assist (dopo Nikola Jokić, LeBron James, Tim Duncan e Jason Kidd). Nel postpartita il fuoriclasse in maglia numero 0 ha commentato in questo modo:

“Dovevamo chiudere la serie con ogni mezzo a nostra disposizione ma quando le partite sono sul 3-0 sono più difficili perché nessuno vuole tornare a casa”.

Grande partita e grande serie per Jayson Tatum ma il Larry Bird Trophy che spetta all’MVP delle Finali ad Est va a Jaylen Brown. Il nativo di Marietta, Georgia chiude le Finali di Conference con medie di 29.8 punti, 5 rimbalzi e 3 assist ma soprattutto con la stoppata decisiva ai danni di Andrew Nembhard nel finale di Gara-4 e nella conferenza stampa dopo il match rilascia queste dichiarazioni:

“Non me l’aspettavo proprio, di solito non vinco questi premi. Sono semplicemente contento che abbiamo vinto, ma voglio dare credito a Indiana per la serie che hanno giocato. Non sono stati di meno rispetto a tutte le squadre contro cui abbiamo giocato quest’anno”.

Dal canto loro gli Indiana Pacers, nonostante il 4-0 finale, chiudono la propria stagione a testa alta e trovano in Andrew Nembhard (24 punti e 10 assist) e Pascal Siakam (19 e 10 rimbalzi) i migliori marcatori di Gara-4. I Celtics dovranno ora attendere alle Finals la vincente tra Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves.

Leggi anche:

Cavaliers, Atkinson, Joerger e Stotts tra i candidati per la panchina NBA di Cleveland

NBA in lutto: si è spento Bill Walton

Mercato NBA, LeBron James sarà free agent: arriva la conferma dal suo agente