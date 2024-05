Mercato NBA, LeBron James sarà free agent: arriva la conferma dal suo agente

LeBron James sarà un free agent durante la prossima sessione di mercato NBA. L’attuale giocatore dei Los Angeles Lakers, infatti, dovrebbe aver deciso di non esercitare la player option da 47 milioni di dollari presente nel suo contratto. Rich Paul, agente del nativo di Akron, nel corso di una chiacchierata con i giornalisti di TNT si è lasciato sfuggire un dettaglio che è subito balzato ad onor di cronaca, dichiarando quanto segue:

Quindi, accortosi dello spoiler fatto, ha cercato di ritrattare in questa maniera:

La verità è che LeBron, probabilmente, sceglierà di diventare free agente per poi capire se rifirmare con la compagine di LA a cifre tendenzialmente più importanti: James potrebbe addirittura firmare un triennale da 163 milioni di dollari. E secondo Rich Paul, sarebbero tutte stagioni attive dal punto di vista fisico per il numero 23:

“LeBron ha sempre giocato per qualsiasi allenatore venisse scelto. Si è guadagnato il diritto di avere un input a riguardo se lo volesse, ma non è questo il caso. Credo sarà in campo per la prossima stagione, ma di sicuro abbiamo meno anni davanti rispetto a quelli che ci siamo goduti finora. Non so per quanto tempo giocherà ancora: credo abbia ancora due o tre anni nel serbatoio, forte, ma dipende da quanto continuerà a divertirsi”.