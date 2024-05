Playoff 2024, Holiday porta i Celtics sul 3-0, a un passo dalle NBA Finals

Jrue Holiday sa come si vince un titolo NBA e ne sta dando prova una volta di più. Il suo impatto nel crunch time, con l’esito di Gara 3 in bilico, è stato decisivo per orientare il risultato della sfida contro i Pacers. Due giocate, l’and-one e la palla rubata, portano la sua firma.

CLUTCH DEFENSE FROM HOLIDAY 🔒 pic.twitter.com/PFhyvoxUQo — NBA TV (@NBATV) May 26, 2024

Gli elogi dallo spogliatoio Celtics sono tutti per lui. Al Horford e Jayson Tatum ne hanno parlato così in conferenza stampa:

“Ragazzi, una giocata incredibile. Con un avversario che arriva a tutta velocità [Nembhard ndr.] lui ha avuto l’istinto di farlo. È un vincente, lo ha ampiamente dimostrato per noi in quel momento, anche con il gioco da tre punti e i liberi segnati nel finale. Ho la fortuna di giocare al suo fianco e non la do per scontata.”

Tatum si allinea al veterano Horford:

“Le parole non sono abbastanza per descrivere Jrue. Compagno di squadra esemplare, agonista con pochi eguali e ovviamente un campione. Giocata straordinaria”

Boston alla settima vittoria consecutiva in trasferta ai Playoff, pregusta ora il match point per le NBA Finals in Gara 4, sempre a Indianapolis.

