NBA All-Rookie teams, annunciati tutti i nomi: Wembanyama e Holmgren col 100% dei voti

Dopo l’episodio finale della Rookie ladder su NBAReligion, anche la NBA ha annunciato i due quintetti dei migliori giocatori al primo anno: solamente Victor Wembanyama e Chet Holmgren sono stati votati all’unanimità dagli esperti (99 voti su 99). Nel primo quintetto, in mezzo ai due giganti, ci sono anche Jaime Jaquez Jr., Brandon Miller e il gioiellino dei Golden State Warriors Brandin Podziemski.

Decisamente più sorprese nel secondo quintetto: fuori Jackson-Davis, Ausar Thompson e la seconda scelta assoluta Scoot Henderson. Al loro posto Keyonte George, G.G. Jackson e un inaspettato Cason Wallace.

La classe Draft 2023 sarà una di quelle da ricordare e non solo per Victor Wembanyama: molti rookie hanno già dimostrato di poter contribuire fin da subito in squadre con grandi ambizioni.

Questi sono i voti ricevuti dai grandi esclusi:

