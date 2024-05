NBA, Minnesota rimonta da -20 e vince Gara 7: Denver è fuori

Dopo un primo tempo da favola, i Denver Nuggets sembravano destinati ad aggiudicarsi Gara 7 contro i Minnesota Timberwolves. Di fatto, i padroni di casa, nella notte si erano spinti addirittura sul +20 (58-38), ipotizzando una gestione tranquilla della seconda parte di match. Invece, la compagine allenata da coach Mike Malone non aveva fatto i conti con il cuore di Minnesota.

Dal terzo quarto in poi, gli ospiti hanno risalito pian piano la china, registrando prima un 28-14 che ha chiuso il parziale sul -1, quindi sgasando a tutto motore negli ultimi dodici minuti in cui si sono ritrovati anche sul +10. La reazione di Denver è tardata ad arrivare, permettendo così ai Timberwolves di fissare il risultato sul 97-90. Ottima prestazione corale per Minnesota che ha portato in doppia cifra ben 6 giocatori, con Jaden McDaniels e KAT come leading scorer (23 punti a testa). Anthony Edwards ha chiuso con 16 punti, 8 rimbalzi e 7 assist in 44 minuti. Dall’altra parte a nulla sono serviti i 34 punti, 19 rimbalzi e 7 assist di Nikola Jokic, così come i 35 di Jamal Murray. Serata particolarmente difficile per tutto il resto della squadra.

A questo punto, Minnesota incrocerà in finale di Conference i Dallas Mavericks, i quali – a loro volta – hanno eliminato OKC nel turno precedente. Sarà un inedito davvero curioso.

