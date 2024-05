NBA, Boston regola Indiana all’overtime in Gara 1

È servito un tempo supplementare ai Boston Celtics per vincere Gara 1 delle Finali di Conference contro Indiana. Ci si poteva aspettare una partita a senso unico, con i Pacers che non avevano ancora recuperato dalla serie contro New York. E invece al TD Garden è andata in scena una sfida combattuta, con i padroni di casa che hanno sperperato a fine terzo quarto un vantaggio di 13 punti. Indiana non si è arresa, e anzi ha rischiato di vincerla. Solo una tripla di Jaylen Brown con sei secondi sul cronometro ha portato la partita all’overtime, dove hanno avuto la meglio i Celtics sul punteggio finale di 133-128.

Il canestro decisivo di Brown è arrivato dopo un turnover su rimessa per cui i Pacers dormiranno a fatica. Brown, autore del canestro decisivo, ha lodato Jrue Holiday e Derrick White, che hanno partecipato a quell’azione:

“Nel momento decisivo siamo riusciti a recuperare la palla. Jrue ha fatto un grande passaggio, White un grande blocco. E il resto è storia”

Jaylen Brown ha finito la serata con 26 punti, sette rimbalzi e cinque assist, e ha aiutato i Celtics a vincere in una serata difficile per Jayson Tatum. Il numero 0 di Boston ha finito con 36 punti e 12 rimbalzi, ma ha anche tirato con 2/10 dal campo tra quarto quarto e overtime. Quando gli è stato chiesto quale sarà il suo approccio per Gara 2, ha risposto:

“La nostra mentalità sarà di non rilassarci. Nelle prime due serie abbiamo vinto Gara 1 con un bel margine, ma oggi è stata una partita difficile, finita dopo un supplementare, e ci sentiamo che avremmo dovuto vincere e avremmo dovuto giocare meglio. Sono felice che abbiamo risposto presenti e abbiamo difeso il fattore campo in modo migliore rispetto al passato”

Joe Mazzulla, head coach dei Boston Celtics, ha detto che la partita è andata come si aspettava, vista la forza degli avversari:

“In campo c’erano due ottime squadre che lottavano per una grande opportunità. Mi aspetto che tutte le partite saranno così, e dovremo fare sempre di più. Entrambe le squadre hanno giocato a un alto livello. Penso che noi non siamo stati perfetti e possiamo fare di meglio. Ma sono contento che abbiamo mantenuto una buona concentrazione per andare avanti dopo gli errori”

