Dopo la tripla doppia, Scotty Pippen Jr. punta all’MVP della Summer League 2024

Altro giro e altra tripla doppia per Scotty Pippen Jr. che si sta rendendo protagonista di una Summer League NBA 2024 di buonissimo livello. Nell’ultima apparizione nel torneo estivo, nella notte, il figlio del grande Scottie ha chiuso con una bottino di 23 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, nella vittoria dei suoi Memphis Grizzlies contro i Clippers, trascinando i suoi in finale contro Miami.

Una performance rara in questo contesto. È stata la sesta tripla doppia nella storia della Summer League. Queste le parole di Jason March, coach dei Grizzlies, al termine del match:

“Scotty merita l’MVP della Summer League. In difesa lo dimostra giorno dopo giorno. Non solo a Las Vegas. Questo è quello che sta facendo vedere dal 4 luglio e dal nostro primo giorno di ritiro. Ha mostrato di cosa è capace. Sono così orgoglioso di lui. Chiaramente oggi ha fatto numeri importanti, registrando una nuova tripla doppia. Ora vedono tutti le sue potenzialità. È incredibile”

Anche il diretto interessato dice di aspettarsi la nomination di Most Valuable Player:

Effettivamente, dopo cinque partite, le sue medie parlano chiaro: 20 punti, 8 assist, 5 rimbalzi e 3 palle rubate ad allacciata di scarpe. Quindi, la chiosa in questa maniera:

“Sapevo che avrei avuto un ruolo importante da giocare nella Summer League come playmaker. Gli allenatori sono stati trasparenti su cosa si aspettavano da me per ottenere questo posto in squadra.”