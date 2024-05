NBA, Detroit Pistons: è corsa a quattro per il ruolo di presidente

Per le franchigie di bassa classifica la fine della primavera è già tempo per rimodellare le strutture interne. Non solo giocatori e Draft, ma anche gerarchie interne. È il caso dei Detroit Pistons, alla ricerca di un nuovo President of basketball operations. A quanto traspare, la ricerca sarebbe alle sue battute conclusive e le valutazioni riguarderebbero quattro principali candidati.

Trajan Langdon è il primo di questi. Attualmente occupa il ruolo di general manager dei New Orleans Pelicans. Ha iniziato con San Antonio e Brooklyn, prima di approdare in Louisiana. E il passaggio a Detroit potrebbe essere facilitato dal fatto che ai tempi in cui Langdon giocava, Arn Tellem era il suo agente. E ora Tellem è vicepresidente proprio dei Pistons.

Altro nome è quello di Scott Perry, ex general manager dei New York Knicks e attualmente analista di ESPN. Determinante nel ritorno ll’alto livello dei newyorkesi (soprattutto a livello finanziario), ha lavorato già per due volte con i Pistons. Ed era nella dirigenza nel 2004, quando la squadra vinse il Larry O’Brien Trophy.

Si mormora poi di Dennis Lindsey, consulente dei Dallas Mavericks e già ex general manager degli Utah Jazz prima del cambio di proprietà. Da ultimo, John Hammond. Anche lui consulente, ma presso i sorprendenti Orlando Magic. E anche lui, come i primi due, con un passato in quel di Detroit. Attenzione però all’inserimento di Tim Connelly, demiurgo di questi Minnesota Timberwolves finalisti a Ovest. Soprattutto con la questione proprietà che a Minneapolis è tutt’altro che nitida

