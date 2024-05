NBA, i Celtics cadono in casa contro i Cavs. Mitchell: “Faccio qualsiasi cosa serva per vincere”

Dopo il successo in Gara 1, Boston sperava di replicare nella seconda partita della serie al TD Garden. Cleveland si è invece messa di mezzo, e dopo un primo tempo in totale equilibrio ha preso il largo nel terzo quarto. I Cavs hanno così pareggiato la serie sul punteggio finale di 118-94. Il leader degli ospiti è stato Donovan Mitchell, autore di una prestazione da 29 punti, otto assist e sette rimbalzi. A fine partita l’ex Utah Jazz ha detto:

“È sempre bello riuscire a vincere in trasferta, ma si tratta comunque solo di una vittoria. Abbiamo fatto molte cose positive, ma alla fine non importa. Ora dobbiamo pensare al fattore campo. Questo successo è stato bello, ma ora abbiamo un giorno per prepararci a difendere il fattore campo in casa. Nel secondo tempo sono riuscito a segnare. Qualche volta penso agli assist, qualche volta ai rimbalzi. Faccio qualsiasi cosa sia necessaria per vincere. Sapevo che a un certo punto avrei dovuto ovviamente iniziare a tirare”

Oltre a Mitchell, anche altri giocatori dei Cavs hanno giocato una buona partita. Mobley ha chiuso in doppia doppia (21 punti e 10 rimbalzi), mentre LeVert ha segnato 21 punti in uscita dalla panchina. Cleveland è riuscita a capitalizzare una buona serata in difesa e al tiro, dove hanno chiuso con il 46.4% complessivo dall’arco.

Dall’altra parte i giocatori di Boston hanno sofferto in questa Gara 2. Tatum ha messo a referto 25 punti, sette rimbalzi e sei assist, ma ha anche raccolto un brutto -22 di plus-minus. Peggio di lui ha fatto Jaylen Brown, che dopo la buona prestazione in Gara 1 ha avuto problemi al tiro, segnando 19 punti ma con 7/17 dal campo e 0/6 da tre. A fine partita ha detto:

“È stata solo una brutta partita. Ovviamente non abbiamo tirato molto bene, ma in difesa la nostra prestazione è stata inaccettabile, e credo che sia la cosa che ci delude di più. In difesa gli abbiamo fatto segnare 118 punti, e abbiamo perso anche la battaglia dei rimbalzi. Stanotte non ci siamo dati una mano”

Leggi anche:

Rudy Gobert vince il premio di Miglior Difensore dell’Anno 2024

Nikola Jokic vince il premio di MVP per la terza volta

NBA, Boston travolge Cleveland in Gara 1. Jaylen Brown: “Batterci sarà dura per chiunque”