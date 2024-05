Phoenix Suns, Mike Budenolzer è il nuovo allenatore NBA

Lo sweep subìto al primo turno Playoff NBA dai Minnesota Timberwolves è costato la panchina a Frank Vogel. Non è passato molto tempo però per la nomina del sostituto in casa Phoenix Suns: il 22º allenatore nella storia della franchigia dell’Arizona sarà Mike Budenholzer. Nel corso delle 10 stagioni da capo allenatore tra Atlanta e Milwaukee Budenholzer ha raggiunto i Playoff nove volte, vincendo come noto il titolo NBA 2021 alla guida dei Bucks, proprio contro i Suns.

Forte di una percentuale di vittorie superiore al 60% in carriera (60.4), Budenholzer arriva a Phoenix con un curriculum di tutto rispetto. Peraltro si tratta – di fatto, di un ritorno a casa, dato che la famiglia è originaria proprio dell’Arizona. Le dichiarazioni del coach affidate al comunicato stampa diffuso dai Phoenix Suns.

“Sono onorato di essere stato chiamato ad allenare i Phoenix Suns, la squadra con la quale sono cresciuto. […] Grato dell’opportunità di guidare un roster talentuoso, di giocatori pronti a competere mettendo in campo uno stile di gioco che tirerà fuori il meglio da ciascuno di loro.”



