NBA, Nikola Jokic vince il premio di MVP per la terza volta

Nella notte italiana l’NBA ha annunciato il vincitore del premio di miglior giocatore della regular season. I finalisti erano tre: Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander e Luka Doncic. Il premio è andato al centro dei Denver Nuggets, che aveva già messo in bacheca questo riconoscimento nel 2021 e 2022. Nelle ultime quattro stagioni solo Joel Embiid è riuscito a interrompere lo strapotere di Jokic. Dopo la vittoria, il serbo ha detto a TNT:

“Devo iniziare dal ringraziare i miei compagni: senza di loro, non potrei fare niente. Gli allenatori, i giocatori, l’organizzazione, lo staff medico, i preparatori atletici e tutto lo staff dei coach. Non posso essere me stesso senza di loro”