NBA, Randle si opera: out per la stagione

Due mesi di riabilitazione per tentare il disperato ritorno per i Playoff. E ora, a dieci giorni dal termine della regular season, la rinuncia definitiva. Julius Randle si dovrà operare alla spalla destra per riparare una lussazione rimediata a fine gennaio. L’All-Star dei New York Knicks rimarrà ai box sicuramente fino a fine stagione.

BREAKING: After two months of rehabilitation to attempt a return to the New York Knicks, All-NBA forward Julius Randle will undergo season-ending right shoulder surgery, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Yc6FJAPgp7 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 4, 2024

L’infortunio il 27 gennaio contro i Miami Heat. Sessanta giorni di attesa, e poi l’avvertimento di due medici specialisti. L’instabilità della spalla – che peggiorava giorno dopo giorno – non gli avrebbe consentito di giocare in salute senza un intervento chirurgico. E ulteriori lesioni o altri danni di gioco avrebbero potuto compromettere forse in modo permanente la struttura muscolare e tendinea della spalla. Il 29enne ha quindi optato per la soluzione più sicura per la sua carriera. Randle dovrebbe recuperare completamente per l’inizio della stagione 2024-2025. Il numero 30 di Ney York, che quest’anno ha ottenuto la sua terza selezione All-Star, ha mantenuto una media di 24 punti (con il 47% di tiro), 9.2 rimbalzi e 5 assist a partita.

Un duro colpo per coach Thibodeau, che sperava di recuperare il suo asso insieme a OG Anunoby, anche lui fermo nell’infermeria della Grande Mela. Nelle 14 partite giocate insieme dai due, i Knicks avevano registrato le migliori statistiche difensive dell’intera lega. Adesso, al quinto posto nella Eastern Conference, si devono guardare alle spalle. Miami, Indiana e Philadelphia sono pronti all’assalto per evitare il Play-in.

