NBA, show nella notte: protagonisti Nikola Jokic e Victor Wembanyama

Le aspettative erano alte, ma sono state superate. La sfida tra Nuggets e Spurs era poco importante per il discorso Playoff, ma era molto interessante per le stelle in campo. Da una parte il due volte MVP Nikola Jokic, trionfatore delle ultime Finals. Dall’altra la prima scelta dell’ultimo Draft, quel Victor Wembanyama destinato a fare la storia. Questa notte i due hanno dato vita a uno show in campo.

Jokic ha messo a referto 42 punti, 16 rimbalzi e sei assist, e ha conquistato un successo importante in ottica Playoff. Ora i Nuggets sono primi a Ovest, con 0.5 vittorie di vantaggio su Minnesota e OKC. Wembanyama ha sfiorato la quadrupla doppia: il tabellino recita 23 punti, 15 rimbalzi, otto assist e la bellezza di nove stoppate. Per Nikola Jokic, che già in passato aveva fatto i complimenti al giovanissimo avversario, non è stata una partita facile:

“Stanotte ha fatto qualcosa come 600 stoppate, ma siamo comunque riusciti a vincere. Certamente non ho fatto un buon lavoro oggi. Mi ha stoppato sei o sette tiri. Ma è un giocatore speciale e devi sempre fare qualcosa di speciale per segnare contro giocatori come lui. Ma credo che quando imparerà a dare il meglio, allora sarà un problema ancora più grande”

Per gli Spurs, ultimi a Ovest e da tempo fuori dalla lotta Playoff, poteva essere una partita inutile. E invece San Antonio è scesa in campo con il coltello tra i denti, mettendo in seria difficoltà i campioni in carica. Gregg Popovich si è detto soddisfatto della mentalità dei suoi e del ritmo della partita:

“È stata una delle partite con più competizione a cui ho preso parte negli ultimi anni. Per 48 minuti i miei ragazzi hanno davvero giocato, e il loro impegno è stato impressionante, il migliore visto in questa stagione. E come dico da anni, perdere è brutto, ma vedere come abbiamo giocato stanotte è davvero una gioia. Victor ha guadagnato molto rispetto stanotte, anche perché Nikola è il migliore della lega. Il fatto che Victor abbia voluto marcarlo è un buon segnale di cosa voglia diventare”

