Bronny James sarà al Draft NBA 2024: l’annuncio del figlio di LeBron

Bronny James si renderà eleggibile in previsione del Draft NBA nel mese di giugno. Dopo il primo anno a USC segnato suo malgrado da problemi di salute piuttosto seri, il figlio di LeBron James ha sciolto la riserva con un post sul proprio profilo Instagram. Lo riportiamo di seguito.

“Ho vissuto un anno di alti e bassi ma tutto ha contribuito alla mia crescita come uomo, studente e atleta. Ho deciso di entrare [nel tabellone] del Draft NBA mantenendo al contempo l’eleggibilità a livello collegiale. Inoltre, sonderò la finestra trasferimenti NCAA. Grazie a USC per un incredibile anno da freshman, e – sono sempre grato anche a famiglia, amici, dottori, preparatori atletici e tifosi per il loro supporto.”



Ogni scenario resta aperto in ottica futura per Bronny James. La data ultima per ritirare il proprio nome dal Draft NBA è il 31 maggio.

Le condizioni di salute del figlio di LeBron dovranno essere valutate e certificate da un apposito staff medico per consentirgli l’eventuale partecipazione alla NBA Draft Combine di Chicago.

