NBA, sollievo Knicks: niente danni strutturali per Brunson

Nessun infortunio grave per Jalen Brunson. La guardia dei New York Knicks era uscito dopo meno di un minuto della partita di domenica contro i Cleveland Cavaliers. Secondo Ian Begley di SportsNet New York, Brunson sarebbe questionable per la partita di stanotte contro Atlanta. E di sicuro potrebbe tornare disponibile per la gara successiva.

League sources say Jalen Brunson will be listed as questionable for tomorrow’s game vs ATL with a left knee contusion. Brunson has avoided serious knee injury, as was the hope following last night’s game in Cleveland. — Ian Begley (@IanBegley) March 4, 2024

Un tremendo spavento. E ora un enorme sospiro di sollievo. L’infortunio avrebbe potuto azzoppare, forse in maniera definitiva, la stagione dei Knicks, già privi da tempo di Julius Randle e OG Anunoby. E il fatto che fosse stato una non-contact injury aveva reso il tutto più preoccupante. Era maggiore il rischio di un danno strutturale ai legamenti di caviglia e ginocchio. Eventualità però che – per fortuna dei bluarancio – non si è verificata.

Knicks say Jalen Brunson is out for the rest of tonight’s Knicks-Cavs game with a sore left knee following an injury on this play: pic.twitter.com/MqpdhG5nGA — Ian Begley (@IanBegley) March 4, 2024

Prima presentato come «dolore al ginocchio sinistro», poi l’esclusione definitiva dalla partita. Infine la comunicazione ufficiale: radiografia negativa e semplice contusione al ginocchio sinistro, come comunicato dall’allenatore dei Knicks Tom Thibodeau. Thibs così riguadagna immediatamente la disponibilità di uno dei suoi All-Star. Il suo migliore: 27.7 punti e 6.7 assist di media nella seconda stagione a New York. I Knicks attualmente sono quarti nella Eastern Conference con un record di 36-25, ma si devono guardare alle spalle. Gli Indiana Pacers, ottavi a Est, distano solo 2.5 partite. In questo senso risparmiarsi un buon numero di partite senza Brunson, Anunoby e Randle è già di per sé una vittoria per i newyorkesi.

